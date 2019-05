Keine BBL-Lizenz für Bremerhaven und Nürnberg

Überraschungsmannschaft Rasta Vechta muss kurz vor dem Start in die Playoffs der Basketball-Bundesliga zwei Rückschläge verkraften.

Basketball-Bundesliga

Selbstbewusster Bayern-Jäger: Oldenburg auf Rekordkurs

Die EWE Baskets Oldenburg haben eindrucksvoll den zweiten Platz in der Basketball-Bundesliga perfekt gemacht. Doch klare Ansagen in Richtung Titelverteidiger München wird es nicht geben. Dennoch gehen die Niedersachsen mit viel Selbstbewusstsein in die Playoffs.