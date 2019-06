vor 37 Min.

Kerber verpasst Endspiel bei Tennisturnier auf Mallorca

Angelique Kerber hat eine gute Woche vor Wimbledon beim Vorbereitungsturnier auf Mallorca das Finale verpasst.

Gegen die Schweizerin Belinda Bendic verlor die Weltranglisten-Sechste aus Kiel 6:2, 6:7 (2:7), 4:6.

In genau zwei Stunden entschied die Nummer 13 der Tennis-Welt die Partie gegen die favorisierte Kerber für sich. Im Finale trifft Bencic am Sonntag auf die US-Amerikanerin Sofia Kenin. Kerber tritt bei dem Rasenklassiker in Wimbledon als Titelverteidigerin an. (dpa)

Webseite der Mallorca Open

Kerber-Profil auf WTA-Homepage

Tableau

Themen Folgen