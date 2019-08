vor 4 Min.

Kletterer Megos bei Weltmeisterschaft in Lead-Halbfinale

Hachioji (dpa) - Bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Japan steht Alexander Megos aus Erlangen im Lead-Halbfinale.

Der 26-Jährige zog bei der Qualifikation als Sechster in die Finalvorrunde ein.

In Hachioji nahe Tokio wird Megos am Donnerstag ab 4.00 Uhr (MESZ) gegen 25 Konkurrenten um das Ticket für die Medaillenentscheidung kämpfen. Die Disziplin Lead ist das klassische Vorstiegsklettern mit Seilsicherung.

Bundestrainer Maxi Klaus zeigte sich zufrieden. "Alex war solide zwei Mal unterwegs und klettert morgen hoffentlich ins Finale", sagte er in einem Instagram-Beitrag des Deutschen Alpenvereins (DAV).

Im Semifinale am Donnerstag steht für Megos nicht nur der Einzug ins Finale auf dem Spiel. Je besser der Profikletterer abschneidet, desto höher wird am Ende auch seine Kombinations-Wertung ausfallen. Zum WM-Abschluss werden bei diesem Dreikampf aus Lead, Bouldern (Klettern ohne Sicherung in Absprunghöhe) und Speedklettern die ersten sieben Startplätze für Olympia 2020 vergeben.

Teamkollege Jan Hojer aus Köln (27) kam in der Lead-Qualifikation auf Platz 33 und verpasste damit den Einzug ins Halbfinale. Yannick Flohé (19) aus Aachen, der am Dienstag über eine Bronze-Medaille im Bouldern gejubelt hatte, belegte Platz 40. Dennoch haben beide weiter Chancen auf den Einzug ins Kombinations-Halbfinale. (dpa)

