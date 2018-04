vor 58 Min.

Kolumbianer Bernal gewinnt Zeitfahren bei Tour de Romandie Sonstige Sportarten

Der kolumbianische Radprofi Egan Arley Bernal hat die dritte Etappe der Tour de Romandie in der Schweiz gewonnen.

Der Profi von Team Sky setzte sich in Sion im Einzel-Bergzeitfahren über 9,9 Kilometer mit vier Sekunden Vorsprung auf den Slowenen Primoz Roglic durch. Dritter wurde Richie Porte aus Australien. Der 25 Jahre alte Emanuel Buchmann aus Ravensburg vom Team Bora-hansgrohe kam auf Platz neun.

Der ehemalige Skispringer Roglic behielt seine Führung im Gesamtklassement und liegt nun sechs Sekunden vor Bernal. Buchmann ist in dieser Wertung Neunter. Die Tour de Romandie endet am 29. April in Genf. (dpa)

Ergebnisse Tour de Romandie

