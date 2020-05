vor 49 Min.

Krisenhilfe in Afrika: Federer spendet eine Million Dollar

Spendet für gute Zwecke in Afrika: Tennisstar Roger Federer.

Der Schweizer Tennisstar Roger Federer (38) spendet für die Corona-Hilfe in Afrika eine Millionen Dollar.

Das gab die Stiftung des Rekord-Grand-Slam-Siegers bekannt.

Für das Geld sollen 64.000 Kinder und ihre Familien mit Nahrungsmitteln unterstützt werden. Viele der Kinder werden normalerweise in Schulen verpflegt, aber die meisten Schulen sind wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen.

Federers Stiftung ist vor allem in Bildungsprojekten im südlichen Afrika engagiert, etwa in Sambia, Botswana, Namibia, Malawi, Simbabwe und Südafrika, dem Heimatland seiner Mutter. In 16 Jahren hätten 1,5 Millionen Kinder von den Initiativen der Stiftung profitiert, heißt es auf der Webseite. (dpa)

Tweet der Federer Foundation

Federer-Stiftung

