Djokovic gewinnt Tennisturnier in Belgrad

Mit dem 83.

Turniersieg seiner Karriere hat sich der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic auf die French Open eingestimmt.

Der 34 Jahre alte Tennisprofi aus Serbien gewann das Endspiel in Belgrad gegen den Qualifikanten Alex Molcan aus der Slowakei in 88 Minuten mit 6:4, 6:3 und sicherte sich damit den dritten Titel bei seinem Heimturnier nach 2009 und 2011. Djokovic hatte in der zweiten Runde den einzigen deutschen Starter Mats Moraing bezwungen.

Bei den French Open in Paris bekommt es Djokovic in der ersten Runde mit dem Amerikaner Tennys Sandgren zu tun. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Sonntag, Djokovic ist an dem Tag allerdings noch nicht im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:210529-99-787599/2 (dpa)

Turnier-Tableau

ATP-Profil Mats Moraing

Herren-Weltrangliste

ATP-Profil Novak Djokovic