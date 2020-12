vor 4 Min.

Lakers-Coach Vogel über Schröder: "Ich bin begeistert"

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat in Trainer Frank Vogel einen großen Fan bei den Los Angeles Lakers.

"Ich bin begeistert, dass er in unserem Kader steht. Es gibt wohl nur wenige Trainer in der Liga, die ein größerer Fan seines Spiels sind, als ich es bin", sagte Vogel am Freitag in Los Angeles. "Ich liebe die Schärfe, mit der er spielt. Diese gemeine, kompetitive Seite an ihm. Du hasst das als Gegner und du liebst es, wenn er in deiner Mannschaft ist. Ich bin begeistert."

Schröder war vom Meister der NBA in einem Tauschgeschäft mit den Oklahoma City Thunder verpflichtet worden und soll den Lakers dabei helfen, den Titel erneut zu gewinnen. Ob er den erhofften Platz als Startspieler bekommt, ist aber offen.

"Er steht auf jeden Fall zur Debatte dafür und ich weiß, dass er einer unserer wichtigsten Spieler und einer mit vielen Minuten sein wird", sagte Vogel. "Er ist einer der schnellsten Jungs in der Liga und wir sind ein gutes Team bei Gegenstößen, dazu wird er beitragen. Ich habe ihn immer die rasende Kugel genannt, was machen wir gegen die rasende Kugel, wenn wir gegen ihn gespielt haben."

