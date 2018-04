Landry feiert in Texas ersten PGA-Tour-Sieg

Die Boston Celtics haben in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA eine erneute Niederlage kassiert.

Bayerns Basketballer in guter Form: Klarer Erfolg gegen Jena

Der FC Bayern ist in der Basketball-Bundesliga unter Trainer Radonjic ungeschlagen. ALBA Berlin hat in Braunschweig lange große Probleme, baut seine Siegesserie aber aus. Meister Bamberg verliert in Frankfurt.