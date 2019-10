vor 35 Min.

Lange zur Aufgabe beim Ironman: "So ist Sport"

Patrick Lange hat sich knapp 24 Stunden nach seiner Aufgabe bei der Ironman-Weltmeisterschaft erstmals zu Wort gemeldet.

"Hallo an alle, es war ein harter Tag", sagte der 33 Jahre alte Weltmeister der vergangenen beiden Jahre in einer 47-sekündigen Videobotschaft, die er unter anderem bei Facebook veröffentlichte.

Das Schwimmen sei großartig gewesen, berichtete Lange, der nach der ersten Teildisziplin noch absolut aussichtsreich im Rennen gelegen hatte. Nach einer Stunde auf dem Rad, auf dem er kontinuierlich Zeit verloren hatte, habe er "ein paar Blackouts" gehabt.

"Um größere Unfälle zu vermeiden, bin ich ausgestiegen", erklärte Lange. Er hatte in der kurzen Nacht vor dem Rennen leichtes Fieber bekommen. Am Morgen hatte er Entwarnung gegeben, dann stoppten ihn unter anderem Schwindelgefühle. "So ist Sport", meinte Lange.

Er gratulierte den beiden siegreichen Deutschen Anne Haug und Jan Frodeno für "großartige" Rennen und dem 38 Jahre alten ersten deutschen Dreifach-Weltmeister auch noch für den Streckenrekord. Frodeno hatte die Bestmarke von Lange aus dem Vorjahr (7:52:39 Stunden) um mehr als eine Minute trotz schwererer Bedingungen unterboten (7:51:13).

Haug gelang der erste deutsche Frauen-Sieg in Kaila-Kona über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen.

"Ich hoffe, dass ich stärker zurückkomme", sagte Lange Ende des Videos. Er hatte auf seinen Hattrick nach den WM-Siegen 2017 und 2018 gehofft. (dpa)

