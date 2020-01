vor 23 Min.

Laura Siegemund scheidet aus

Tennisspielerin Laura Siegemund hat eine Zweitrunden-Überraschung bei den Australian Open gegen die Weltranglisten-Zweite Karolina Pliskova verpasst.

Die 31-jährige Schwäbin unterlag der tschechischen Mitfavoritin in Melbourne 3:6, 3:6. Die Weltranglisten-72. Siegemund führte im ersten Satz mit 3:1, danach kippte die Partie jedoch klar zu Gunsten von Pliskova. Aufgrund des zwischenzeitlichen Regens in Melbourne wurde in der Rod-Laver-Arena unter dem geschlossenen Dach gespielt. Siegemund schied als dritte von anfangs fünf deutschen Tennis-Damen beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres aus. (dpa)

Themen folgen