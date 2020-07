11:38 Uhr

Laura Siegemund spielt beim Turnier in Palermo

Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund (32) wird als einzige Deutsche beim Neustart der Damen-Tour in Palermo dabei sein.

Das geht aus der Teilnehmerliste für das Hauptfeld hervor, die die Veranstalter des Tennis-Turniers nun veröffentlichten.

Angeführt wird das Feld für das Sandplatz-Event vom 3. bis 9. August von der Weltranglisten-Zweiten Simona Halep aus Rumänien. Die WTA-Tour pausiert wegen der Coronavirus-Pandemie seit Mitte März. Ende August sollen in New York die US Open stattfinden. Ob es wirklich dazu kommt, wollen die Organisatoren in den nächsten Tagen entschieden. Die Corona-Krise trifft die USA derzeit sehr hart.

© dpa-infocom, dpa:200715-99-798108/2 (dpa)

