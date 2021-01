vor 34 Min.

"Legende" - Draisaitl würdigt Gretzky zum 60. Geburtstag

Zum 60.

Geburtstag von Wayne Gretzky hat Leon Draisaitl die kanadische Eishockey-Ikone in höchsten Tönen gewürdigt.

"Wayne Gretzky ist einfach eine lebende Legende in der Eishockey-Welt und vor allem natürlich hier in Edmonton", sagte Draisaitl der Deutschen Presse-Agentur. "Wayne Gretzky ist für jeden ein Vorbild. Wobei natürlich das, was er erreicht hat, so weit weg ist von allem, was man sich als Eishockeyspieler erträumt", rühmte der deutsche Eishockey-Star der Edmonton Oilers. Gretzky wird am Dienstag 60 Jahre alt.

Gretzky, "The Great One" genannt, führte die Edmonton Oilers 1984, 85, 87 und 88 zu vier Stanley-Cup-Siegen. Neunmal wurde er mit der Hart-Trophy als wertvollster Spieler der NHL ausgezeichnet, zehnmal holte er die Art-Ross-Trophy als bester Punktesammler der Saison.

"Wir haben das Glück, dass wir ihn öfter sehen und öfter mit ihm in Kontakt sind. Da schätzen wir uns alle sehr glücklich", erzählte der 25-jährige Draisaitl. "Trotz seines Status ist er sich niemals zu schade, sich mit uns hinzusetzen, ein bisschen zu quatschen und auch mal die eine oder andere Story auszupacken. Er ist jemand, der sich uns gegenüber einfach super verhält."

Der Kölner Draisaitl war in der vergangenen Saison der nordamerikanischen Profiliga als erster Deutscher Topscorer und wurde erstmals zum wertvollsten und herausragenden Spieler von Fachjournalisten und Spielern gewählt.

