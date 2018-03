15:32 Uhr

Lindemann startet mit Platz sechs in Triathlon-WM-Serie Sonstige Sportarten

Wurde Sechste in Abu Dhabi: Die deutsche Triathletin Laura Lindemann.

Laura Lindemann hat beim Auftakt der World Triathlon Series in Abu Dhabi einen starken sechsten Platz belegt.

Die 21 Jahre alte Europameisterin aus Potsdam benötigte für die Sprintdistanz über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen 1:01:39 Stunden.

Lindemann fehlten auf Platz drei lediglich 39 Sekunden. Den Sieg sicherte sich die Niederländerin Rachel Klamer in 1:00:43 Stunden. Die zweite deutsche Starterin, Sophia Saller aus München, wurde 34. (1:06:58). Titelverteidigerin Flora Duffy beendete das Rennen nach einem Radsturz auf der nassen Strecke des Yas Marina Circuit.

Bei den Herren verhinderte ebenfalls ein Radsturz ein besseres Ergebnis als Rang 15 für den deutschen Meister Justus Nieschlag (58:24 Minuten). Der 25-Jährige hatte sich nach dem Schwimmen beim Radfahren in einer kleinen Gruppe abgesetzt, in der dritten Runde stürzte Nieschlag aber. Schnellster war Henri Schoeman aus Südafrika in 57:03 Minuten. Die beiden weiteren deutschen Herren, Maximilian Schwetz aus Saarbrücken und Jonas Schomburg aus Hannover belegten die Plätze 34 und 47.

Nächste Station der WTS ist Ende April Bermuda. Insgesamt stehen neun Rennen in dieser Saison auf dem Programm. Am 14. und 15. Juli ist Hamburg Station. Das Finale der Serie steigt vom 12. bis 16. September im australischen Gold Coast.(dpa)

