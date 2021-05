Los Angeles Lakers gegen Raptors ohne Dennis Schröder

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder steht den Los Angeles Lakers im Heimspiel gegen die Toronto Raptors nicht zur Verfügung.

Schröder sei im Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll der NBA, teilen die Lakers gut drei Stunden vor Spielbeginn mit, ohne weitere Details zu nennen.

Diese Begründung gibt es in dieser Saison normalerweise bei Spielern, die entweder selbst positiv auf das Coronavirus getestet worden sind oder als Kontaktpersonen einer positiv getesteten Person gelten.

Die Lakers stehen unter Druck und sind in der Western Conference auf Rang sechs der Tabelle zurück gefallen. Nur die besten sechs Teams sind direkt für die Playoffs qualifiziert. Die zuletzt lange verletzten LeBron James und Anthony Davis stehen dem Team wieder zur Verfügung, beim Comeback von James gab es am Freitag aber eine Niederlage gegen die Sacramento Kings.

Wegen einer positiv getesteten Person in seinem direkten Umfeld musste Schröder in dieser Saison bereits einmal in Quarantäne und konnte in dieser Zeit nicht spielen. "Ich könnte das nicht noch mal machen. Wenn das jetzt so passieren würde, dann würde ich halt eine Series komplett aussetzen zum Beispiel", hatte er vor etwa einer Woche im Zusammenhang mit seinen Überlegungen berichtet, sich impfen zu lassen oder nicht. Zu diesem Zeitpunkt war er noch nicht geimpft.

"Das ist die eine Sache, warum ich überlege, überhaupt geimpft zu werden. Das könnte ich halt mit mir selber auch nicht ausmachen. Deswegen bin ich die ganze Zeit am überlegen und spreche mit meiner Familie, was soll ich machen", hatte Schröder gesagt. "Ich bin einer, der nicht gerne Schmerzmittel nimmt und diese ganzen Sachen. Ich versuche, da immer ohne diese ganzen Sachen auszukommen."

© dpa-infocom, dpa:210502-99-442105/2 (dpa)

Schröder-Profil auf nba.com

NBA-Spielplan

Schröder-Profil auf Lakers-Homepage

Kleber-Profil auf nba.com

Theis-Profil auf nba.com

Hartenstein-Profil auf nba.com

Bonga-Profil auf nba.com

Wagner-Profil auf nba.com