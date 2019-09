vor 17 Min.

Ludwig/Kozuch und Thole/Wickler im Welttour-Finale

Rom (dpa) – Laura Ludwig/Margareta Kozuch sowie Julius Thole und Clemens Wickler haben beim Welttour-Finale der Beachvolleyballer das Finale erreicht.

Olympiasiegerin Ludwig und ihre neue Partnerin besiegten in Rom das Schweizer Duo Anouk Vergé-Débré und Joana Heidrich am Ende überraschend klar mit 2:0 (24:22, 21:13). Die Vizeweltmeister Thole/Wickler kamen kurz darauf zu einem 2:0 (26:24, 21:17)-Sieg über die beiden US-Amerikaner Jake Gibb und Taylor Crabb.

Die Hamburger treffen am Sonntagabend auf den Sieger des zweiten Halbfinales, in dem sich die Weltranglisten-Ersten Anders Mol und Christian Sorum aus Norwegen und die Russen Watscheslaw Krasilnikow und Oleg Stojanowski gegenüberstehen.

"Ich kann es gar nicht glauben", sagte Ludwig nach dem Sieg über das höher eingeschätzte Schweizer Duo sowie einer nicht besonders gut verlaufenden Saison. Im Endspiel am Sonntag kämpfen die beiden Hamburgerinnen mit den Brasilianerinnen Agatha und Duda, die in der Vorschlussrunde in einem brasilianischen Duell zu einem 2:1 (17:21, 21:19, 15:13)-Erfolg über Ana Patricia und Rebecca kamen, um den Finalsieg. (dpa)

