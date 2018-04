vor 21 Min.

Ludwigsburg im Champions-League-Halbfinale gegen Monaco Sonstige Sportarten

Die MHP Riesen Ludwigsburg treffen im Halbfinale der Basketball-Champions-League am 4.

Mai auf AS Monaco (17.30 Uhr MESZ). Das ergab die Auslosung in Athen. Im zweiten Duell beim Final Four in Griechenland treffen die Gastgeber im Anschluss auf den spanischen Club UCAM Murcia.

"Wir spielen gegen den aktuellen Tabellenführer der französischen Liga. Das wird eine große Herausforderung für uns", sagte Ludwigsburgs Trainer John Patrick zu der Auslosung. "Es ist gut, dass wir jetzt etwas Zeit haben, um uns auf sie vorzubereiten. Das wird ein Duell zweier sehr athletischer Mannschaften, die aber einen unterschiedlichen Stil spielen. Es wird auf jeden Fall auf aufregendes Spiel."

Zwei Tage nach den Halbfinals geht es am 6. Mai um den Titel in der im Basketball zweitklassigen Champions League. Die besten Teams Europas treten in der Euroleague gegeneinander an. (dpa)

Themen Folgen