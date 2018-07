20:05 Uhr

Lückenkemper verteidigt Titel über 100 Meter Sonstige Sportarten

Gina Lückenkemper gewann über 100 Meter in 11,15 Sekunden.

Die Leverkusenerin Gina Lückenkemper hat ihren Titel über 100 Meter bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Nürnberg verteidigt.

In 11,15 Sekunden verwies sie Lisa Marie Kwayie (Neuköllner SF), die in 11,33 Sekunden ins Ziel kam, auf den zweiten Platz. Dritte wurde Rebekka Haase vom LV 90 Erzgebirge in 11,42 Sekunden.

Für einen Überraschungssieg sorgte bei den Männern Kevin Kranz vom Sprintteam Wetzlar in 10,28 Sekunden. Der fünfmalige Titelgewinner Julian Reus aus Wattenscheid musste sich in 10,32 Sekunden mit Platz zwei begnügen. Dritter wurde Lukas Jakubczyk (Berlin) in 10,37 Sekunden. (dpa)

Homepage Leichtathletik-DM

Zeitplan

Startlisten

Themen Folgen