vor 18 Min.

MLS: Rekordtrainer Sigi Schmid gestorben Sonstige Sportarten

Die nordamerikanische Fußball-Liga MLS trauert um ihren Rekordtrainer Sigi Schmid.

Der gebürtige Deutsche, der mit 266 Siegen der erfolgreichste Coach der Liga ist, starb am ersten Weihnachtsfeiertag im Alter von 65 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles. Dies teilte seine Familie in einer Erklärung mit, die die MLS auf ihrer Homepage veröffentlichte.

Schmid war rund zwei Jahrzehnte in der MLS tätig und führte Los Angeles Galaxy 2002 zum Titel. 2008 wurde er mit Columbus Crew erneut Meister, nach sieben Jahren bei den Seattle Sounders kehrte der gebürtige Tübinger 2017 zu LA Galaxy zurück, ehe er beim Team um Stürmer-Star Zlatan Ibrahimovic in diesem September zurücktrat. Schmid war im Dezember ins Krankenhaus eingeliefert und dort auf der Intensivstation behandelt worden.

Ligachef Don Garber zeigte sich in einer Stellungnahme bestürzt vom Tode Schmids, der im Alter von vier Jahren nach Kalifornien gekommen war. "Sigi wird als eine der führenden Figuren in die Geschichte unserer Liga eingehen", erklärte Garber. "Sigis Leidenschaft für Fußball war unübertroffen, er wurde von jedem in der MLS geliebt und verehrt." (dpa)

Mitteilung auf MLS-Homepage

Mitteilung auf Homepage der Seattle Sounders

Themen Folgen