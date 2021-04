MT Melsungen holt Hannover-Handballer Martinovic

Nach den beiden Nationalspielern Kai Häfner und Timo Kastening wechselt schon wieder ein Profihandballer von der TSV Hannover-Burgdorf zu Bundesliga-Rivale MT Melsungen.

Rückraumspieler Ivan Martinovic zieht es zur übernächsten Saison (2022/2023) zu den Hessen. Er unterschrieb dort einen Vertrag für die Dauer von zwei Jahren, wie der Verein vermeldete. In der laufenden Spielzeit hat Martinovic bereits 97 Tore für Hannover erzielt. Bis Saisonende spielen die beiden Clubs noch zweimal gegeneinander: In der Liga und im Pokal-Halbfinale, das am 5. Juni stattfindet.

