Münchner Korbjäger verlieren in Istanbul

Der FC Bayern München unterlag in der Euroleague bei Darüssafaka Istanbul mit 87:92. Foto (Archiv): Carmen Jaspersen/dpa

Die Basketballer des FC Bayern München haben keine Chance mehr auf den Einzug in die Playoffs der Euroleague.

Der deutsche Meister verlor 87:92 (50:44) beim Tabellenletzten Darüssafaka Istanbul und kann mit nun 16 Niederlagen bei 13 Siegen keinen Platz mehr unter den ersten Acht belegen. Damit ist das letzte Hauptrundenspiel am 5. April gegen Gran Canaria bedeutungslos.

In der Anfangsphase dominierten die Münchner das Spiel und lagen nach dem ersten Viertel mit 27:14 vorn. Allerdings wendete sich das Blatt: Angeführt von Toney Douglas, der mit 26 Punkten der beste Schütze der Partie war, fuhr Darüssafaka den fünften Erfolg in diesem Wettbewerb ein. Bayerns Petteri Koponen vergab mit einem Airball die letzte Chance auf den Ausgleich in der Schlussphase. Koponen war mit 23 Punkten bester Werfer der Münchner, Nihad Djedovic erzielte 20 Zähler. (dpa)

