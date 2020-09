vor 53 Min.

Murray erhält Wildcard für French Open

Der britische Tennisspieler Andy Murray darf bei den French Open starten.

Die ehemalige Nummer 1 der Welt hat von den Organisatoren in Paris eine Wildcard erhalten.

Der 33-jährige Schotte, der unter langwierigen Hüftprobleme litt, war zuletzt bei den US Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Das Grand-Slam-Turnier in Paris beginnt am 27. September.

