Speerwurf-Ass Röhler verzichtet auf Start in Dessau

Dessau (dpa) – Thomas Röhler wird auf eine Teilnahme am Internationalen Leichtathletik-Meeting "Anhalt 2023" verzichten.

Der Speerwurf-Olympiasieger vom LC Jena wollte am Freitag im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion in die Saison starten, muss nun aber passen.

"Ich habe mit einer Muskelverhärtung im Rücken zu kämpfen und will kein Risiko eingehen", sagte der 29-Jährige der "Thüringer Allgemeinen". Es sei eine "Vorsichtsmaßnahme", er wolle sich nicht "nicht unter Druck setzen". Spätestens zu den deutschen Meisterschaften am 5. und 6. Juni in Braunschweig will der Thüringer wieder aktiv ins Wettkampfgeschehen eingreifen.

