vor 54 Min.

NBA: Budenholzer und Atlanta Hawks trennen sich Sonstige Sportarten

Die Atlanta Hawks mit Basketball-Profi Dennis Schröder haben sich von ihrem Cheftrainer Mike Budenholzer getrennt.

Wie das Team aus der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA mitteilte, habe man sich einvernehmlich darauf geeinigt, künftig getrennte Wege zu gehen.

Budenholzer trainierte die Hawks seit Mai 2013. Mit dem Team gewann er in den vergangenen fünf Jahren rund die Hälfte seiner Spiele, in der Saison 2015/16 wurde er zum besten Trainer der NBA gekürt. Mit einer Bilanz von 24 Siegen und 58 Niederlagen verpassten die Hawks die Playoffs in dieser Saison aber deutlich.

Bereits vor zwei Wochen hatte es Spekulationen über eine Trennung von Budenholzer gegeben, weil der 48-Jährige laut Medienberichten mit den Verantwortlichen der Phoenix Suns im Gespräch sei. (dpa)

Tweet der Atlanta Hawks

