vor 38 Min.

NBA: Kleber unterliegt mit Dallas in New York

Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA die zweite Niederlage in Folge kassiert.

Die Texaner mussten sich bei den New York Knicks mit 103:106 (53:58) geschlagen geben. Der 27 Jahre alte Würzburger blieb ohne Punkte.

Jungstar Luka Doncic (33 Punkte/11 Assists/10 Rebounds) verbuchte ein Triple-Double. Mavs-Forward Kristaps Porzingis erzielte 20 Punkte und holte elf Rebounds in seinem ersten Spiel an alter Wirkungsstätte. Bei den Gastgebern war Marcus Morris Sr. mit 20 Zählern am erfolgreichsten. Für die Texaner war es die fünfte Niederlage im elften Saisonspiel. (dpa)

Spielstatistik Dallas Mavericks-New York Knicks

NBA Tabelle

