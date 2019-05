07:53 Uhr

NBA-Playoffs: Golden State besiegt Portland nach Aufholjagd

Die Basketballer der Golden State Warriors haben, angeführt von Stephen Curry, im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen NBA den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert.

Der Titelverteidiger gewann das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen die Portland Trail Blazers knapp 114:111 (50:65). Der 31-jährige Curry erzielte 37 Punkte beim Erfolg der Warriors. Sein Backcourt-Partner Klay Thompson steuerte 24 Punkte zum Sieg seines Teams bei.

Portland hatte kurz vor dem Ende der Partie die Gelegenheit das Spiel mit einem verwandelten Dreier auszugleichen, doch Warriors Verteidiger Andre Iguodala schlug den Ball aus Damian Lillards Händen, als dieser zum Wurf ansetzen wollte. Der Allstar der Trail Blazers beendete die Partie mit 23 Zählern sowie zehn Assists.

In der Halbfinalserie steht es nach dem zweiten Heimerfolg 2:0 aus Sicht der Warriors. Spiel drei wird am Samstag in Portland im US-Bundesstaat Oregon ausgetragen. (dpa)

