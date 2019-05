vor 18 Min.

NBA: Toronto gewinnt Spiel drei nach zweifacher Verlängerung

Die Toronto Raptors um Basketball-Star Kawhi Leonard haben sich im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen NBA mit einem knappen Heimerfolg zurückgemeldet.

Die Kanadier konnten das dritte Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen die Milwaukee Bucks mit 118:112 (58:51, 96:96, 103:103) nach zweifacher Verlängerung für sich entscheiden. Der 27-jährige Leonard war mit 36 Punkten der erfolgreichste Werfer. Sein Teamkollege Pascal Siakam steuerte 25 Punkte und elf Rebounds zum Heimsieg der Raptors bei. Aufseiten der Bucks konnte George Hill (24 Punkte) überzeugen.

Durch den Erfolg verkürzte Toronto seinen Rückstand in der Halbfinalserie auf 1:2. Spiel vier wird am Dienstag erneut in Toronto ausgetragen. (dpa)

