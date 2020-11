05:52 Uhr

NFL: Patriots im Aufwärtstrend

Willie Snead (l) von den Baltimore Ravens und John Simon von den New England Patriots sind in Aktion.

Die New England Patriots um den deutschen Football-Profi Jakob Johnson haben ihren Aufschwung fortgesetzt und die favorisierten Baltimore Ravens 23:17 geschlagen.

Johnson steigerte seinen Anteil am Erfolg nach dem Bestwert in der vergangenen Woche erneut und stand bei 64 Prozent aller Angriffsaktionen auf dem Platz. Er war erneut vor allem als Blocker vorgesehen, im Schlussviertel fing der Fullback aber bei strömendem Regen einen Pass von Quarterback Cam Newton und sicherte seinem Team einen neuen ersten Versuch. Newton führte die Patriots mit einem Touchdown-Pass und einem selbst erlaufenen Touchdown zum Erfolg am Sonntagabend (Ortszeit). Mit vier Siegen und fünf Niederlagen sind die Playoff-Hoffnungen der Patriots noch intakt.

Als einziges Team der Liga bleiben die Pittsburgh Steelers ungeschlagen und stehen nun bei neun Siegen aus neun Partien. Gegen die Cincinnati Bengals gab es ein 36:10 - und das obwohl Quarterback Ben Roethlisberger die Woche über wegen der Corona-Regeln der Liga nicht trainieren durfte. Der 38-Jährige lieferte dennoch Pässe über 333 Yards und für vier Touchdowns ab.

In der umkämpften NFC West holten die Los Angeles Rams unterdessen einen wichtigen Sieg gegen die Seattle Seahawks. Das 23:16 sorgte dafür, dass nun drei Teams mit einer Bilanz von sechs Siegen und drei Niederlagen in die restlichen Partien der Hauptrunde gehen. Das dritte Team sind die Arizona Cardinals, die in letzter Sekunde gegen die Buffalo Bills 30:32 gewannen. Receiver DeAndre Hopkins fing dabei einen über das halbe Spielfeld geworfenen Ball, obwohl er von drei Verteidigern umringt war.

Die San Francisco 49ers sind als viertes Team der Division mit vier Siegen und sechs Niederlagen letzter und unterlagen, weiterhin arg dezimiert durch Verletzungen, auch den New Orleans Saints. Deren Quarterback Drew Brees musste beim 27:13 frühzeitig mit einer Verletzung an den Rippen vom Platz.

