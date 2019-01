vor 41 Min.

NFL Playoffs 2019: Termine + live in TV & Live-Stream Sonstige Sportarten

Die NFL Playoffs 2019 stehen an. Hier alle Termine, Zeitplan und Turnierbaum sowie alle Infos zur Live-Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream. Die Football Fans fragen sich, wann die Playoffs starten und ob sie live und kostenlos, free, gratis und ohne Anmeldung zu sehen sein werden? Beginn der NFL Playoffs ist am 5.1.2019, Ende am 3.2. mit dem Super Bowl.

Die Play-offs der National Football League (NFL) sind ein K.o.-Turnier, am Ende der sogenannten "Regular Season". Dabei wird der Meister der NFL ausgespielt und zwar im Super Bowl (3. Februar 2019). Aus den AFC und NFC Conferences der National Football League qualifizieren sich jeweils 6 Mannschaften für die Playoffs. Entscheidend hierfür sind die Spielergebnisse der Regular Season und ein Tie-Break-System im Falle gleicher Punkte. Die NFL Playoffs werden mit dem Super Bowl beendet, in dem sich die Gewinner der zwei Conferences duellieren.

Die Philadelphia Eagles aus der amerikanischen Football-Liga NFL hatten sich am letzten Vorrunden-Spieltag für die bevorstehenden Playoffs qualifiziert. Der Titelverteidiger gewann bei den Washington Redskins klar 24:0 (10:0).

NFL Playoffs 2019: Termine, Spielplan, Zeit, Uhrzeit, Start, Beginn und Turnierbaum sowie Paarungen

NFL Playoffs 2019 live in der Übertragung in TV, Fernsehen & Live-Stream

Die NFL Playoffs 2019 sind live in TV und Fernsehen sowie online im Live-Stream zu sehen - und das kostenlos, gratis, for free und umsonst ohne Anmeldung. Die Partien der NFL Playoffs zeigen Pro7 (ProSieben) und ProSieben MAXX abwechselnd live im TV und Fernsehen. Außerdem gibt es hierzu einen kostenlosen Live-Stream auf Ran.

Wer alle Spiele der NFL Playoffs live sehen will, kann dies auch im kostenpflichtigen Live-Stream auf DAZN.

Diese Partien zeigen ProSieben/ran.de/ProSieben MAXX/DAZN live:

Wildcard Round Samstag, 5. 1. 2019

22:20 Uhr: Indianapolis Colts - Houston Texans live auf ProSieben MAXX und ran.de



01:50 Uhr: Seattle Seahawks - Dallas Cowboys live auf Pro7 und ran.de



Sonntag, 6. 1. 2019

18:00 Uhr: Los Angeles - Baltimore Ravens live auf ProSieben MAXX und ran.de



22:30 Uhr: Philadelphia Eagles - Chicago Bears live auf Pro7 und ran.de



Divisional Round Samstag, 12. 1. 2019

22:20 Uhr: #4/5/6 AFC - Kansas City Chiefs live auf Pro7 und ran.de

02:15 Uhr: #3/4/5 NFC - Los Angeles Rams live auf Pro7 und ran.de

Sonntag, 13. 1. 2019

18:00 Uhr: #3/4/5 AFC - New England Patriots live auf ProSieben MAXX und ran.de

22:30 Uhr: #4/5/6 NFC - New Orleans Saints live auf ProSieben und ran.de

Conference Championships, Sonntag, 20. 1. 2019 - NFC und AFC-Championship-Games:

Sonntag, 20. 1. , ab 20:40 Uhr live auf ProSieben und ran.de (beide Duelle nacheinander)

Pro Bowl Sonntag

Sonntag, 27. 1. 2019 Pro Bowl aus Orlando: Sonntag, 27. 1. , ab 20:15 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de

Super Bowl Sonntag

3. 2. 2019 Super Bowl LIII in Atlanta:

Countdown-Show ab 20:15 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de + der Super Bowl ab 22:45 Uhr live auf ProSieben und ran.de stni

