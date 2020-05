vor 50 Min.

NFL veröffentlicht Spielplan am 7. Mai

Der Zeitplan der NFL sieht den Saisonstart am 10. September vor.

Die NFL will am 7.

Mai den Spielplan für die kommende Saison bekanntgeben, teilte die Football-Liga mit.

Trotz der Corona-Pandemie hält die NFL bislang an ihrem Zeitrahmen fest, der den Saisonstart für den 10. September und den Super Bowl am 7. Februar 2021 vorsieht.

Allerdings soll die Liga dem Vernehmen nach mehrere verschiedene Optionen enthalten, um auf die Entwicklung der Pandemie reagieren zu können. So hatten US-Medien zuletzt berichtet, dass sowohl eine Variante mit späterem Start, als auch eine mit einem deutlich späteren Termin für das Finale durchgeplant seien. Auch Partien auf neutralem Boden und ohne Fans stünden zur Debatte.

Ihre Spiele in anderen Ländern hatte die NFL zuvor bereits zurück in die USA geholt. Ursprünglich waren Pflichtspiele der Hauptrunde in London und Mexiko-Stadt vorgesehen. (dpa)

