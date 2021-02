vor 48 Min.

NFL will kommendee Saison wieder in London spielen

Die National Football League möchte in der kommenden Saison Hauptrundenspiele wieder im Ausland und damit auch in London austragen.

"Wir planen mit internationalen Spielen 2021. Wir bleiben in engem Kontakt mit unseren Partnern im Vereinigten Königreich und Mexiko", sagte NFL-Boss Roger Goodell in Tampa. "Wir hoffen, dass wir zurück kommen können und planen damit, und wir werden diese Entscheidung treffen, wenn wir glauben, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist." Wegen der Corona-Pandemie hatte die NFL in dieser Saison auf die in London und Mexiko geplanten Partien verzichtet und die Spiele in den USA ausgetragen.

© dpa-infocom, dpa:210204-99-307415/2 (dpa)

