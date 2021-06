Montreal Canadiens stehen im Halbfinale der Playoffs

Der potenzielle Halbfinal-Gegner für die Colorado Avalanche um Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer steht fest.

Die Montreal Canadiens setzten sich in ihrer NHL-Playoff-Serie gegen die Winnipeg Jets ungeschlagen mit 4:0 durch.

Die Canadiens treffen als nächstes auf Grubauers Team, sollten die Avalanche in ihrer Serie gegen die Vegas Golden Knights erfolgreich sein. Dort steht es nach vier Spielen aber erst 2:2. Die Canadiens bezwangen die Jets nach Verlängerung 3:2 und können sich nun einige Tage mehr erholen als ihr nächster Gegner.

In der umkämpften Serie zwischen den New York Islanders und den Boston Bruins gingen die Islanders erstmals in Führung. Durch das 5:4 liegt das ehemalige Team von Nationalspieler Tom Kühnhackl nun 3:2 vorne und ist nur noch einen weiteren Erfolg vom erneuten Einzug ins Halbfinale entfernt.

