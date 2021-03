vor 16 Min.

Nach Autounfall: Kann Tiger Woods je wieder Golf spielen?

Nach seinem schweren Autounfall liegt Tiger Woods weiter im Krankenhaus. Nun wird der Datenschreiber des Autos ausgewertet. Kann er je wieder Golf spielen?

Von Andrea Bogenreuther

Die Genesungswünsche in Form von roten Poloshirts und schwarzen Hosen bei der PGA-Championship gingen Tiger Woods in seinem Krankenbett ans Herz: „Es ist schwer zu erklären, wie berührend es war, als ich den Fernseher eingeschaltet und all diese roten Shirts gesehen habe. An alle Golfer und alle Fans: Ihr helft mir wirklich durch diese schwere Zeit“, schrieb der amerikanische Superstar und meldete sich damit erstmals nach seinem schweren Autounfall persönlich zu Wort.

Denn beim Turnier in Florida hatte eine ganze Reihe Golfprofis das geliebte Finaltags-Outfit des 45-jährigen US-Amerikaners getragen. Am Schlusstag jedes großen Turniers ging der 15-fache Majorsieger Woods stets in diesen Farben auf die Runde.

Tiger Woods kann möglicherweise erst in mehreren Monaten wieder richtig laufen

Doch wann und ob er jemals wieder Golf spielen wird, steht eine knappe Woche, nachdem er sich mit seinem Auto mehrfach überschlagen hat, in den Sternen. Woods habe sich offene Brüche zugezogen, das rechte Bein sei besonders betroffen, heißt es aus Insiderkreisen. Kolportiert wird auch, dass es Monate dauern könnte, bis Woods wieder laufen kann. Warum der zweifache Vater am vergangenen Dienstagmorgen auf einer Straße in Los Angeles ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat, ist noch unklar.

Alkohol und Medikamente schloss die Polizei bisher aus, denkbar sei wohl eher ein Sekundenschlaf oder eine Ablenkung beim Fahren. Genaueres solle jetzt die Analyse der Datenschreiber des Fahrzeug bringen.

Doch was auch immer die Ursache des Unfalls war, die Folgen, mit denen Woods wird leben müssen, sind weitreichend und dürften den nächsten Tiefpunkt in seinem so bewegten Leben bedeuten. Zumal sein Gesundheitszustand schon in den vergangenen Jahren immer wieder Anlass zu großer Sorge gab. Erst im Herbst 2019 unterzog sich der erfolgreichste Spieler der Golfgeschichte seiner fünften Rücken-OP. Seine beispiellose Karriere, der er sich über Jahre hinweg ohne Rücksicht auf seinen Körper verschrieb, forderte gnadenlos ihren Tribut. Woods musste aufgrund starker Schmerzen immer wieder Turniere absagen oder abbrechen. 2009 kamen private Probleme hinzu – die öffentlichkeitswirksam ebenfalls in einen Autounfall mündeten.

Sexsucht, Eheprobleme und Medikamenten-Missbrauch setzen dem Superstar Woods zu

Nach einer Auseinandersetzung mit seiner mittlerweile geschiedenen Ehefrau Elin Nordegren wegen verschiedener Affären und seiner Sexsucht setzte Woods sein Auto an einen Wasserhydranten, wurde dabei aber nur leicht verletzt. Und noch einmal wurde der Golfstar von der Polizei im Straßenverkehr aufgegriffen. 2017 wurde er beim Fahren unter Einfluss von Schmerzmitteln festgenommen. Die Probleme mit seinem Rücken hatten ihn abhängig gemacht.

Rotes Poloshirt, schwarze Hose – so ging Tiger Woods traditionell auf seine Finalrunde wie hier bei seinem Masterssieg 2019. Wann er wieder Golf spielen kann, steht nach seinem schweren Autounfall in den Sternen. Bild: imago, UPI Photo

Doch wie ein Stehaufmännchen schaffte es das sportliche Idol von Millionen von Golffans zurück an die Spitze. Allen Unkenrufen, gesundheitlichen Problemen und privaten Rückschlägen zum Trotz stieg Eldrick Tont Woods 2019 wie Phönix aus der Asche: mit seinem fünften Sieg beim ruhmreichen US Masters. Elf Jahre nach seinem letzten Triumph bei einem Major-Turnier. Tiger hatte es wieder allen gezeigt. Er war zurück auf seinem geliebten Spielfeld.

Tiger Woods - die Lichtgestalt der internationalen Golfszene

Doch der Kampf gegen sich selbst blieb. Woods war nicht mehr der strahlende Seriensieger, der zu seinen besten Zeiten ein Jahresverdienst von geschätzten 80 Millionen Dollar einstrich. Er war nicht mehr die überragend schlagende Lichtgestalt, an der sich die Konkurrenz über Jahre hinweg messen lassen musste. Doch er spielte weiter Golf. Wollte diesem Sport und den Turnieren so unbedingt treu bleiben, dass er noch einmal eine Rückoperation auf sich nahm.

Jetzt ist er gezwungen, die Prioritäten in seinem Leben erneut zu verschieben. Die Polizei sprach davon, dass Woods immenses Glück hatte, den Autounfall überhaupt zu überleben. Der Gurt habe ihm das Leben gerettet. Aus Dankbarkeit darüber werden wohl künftig noch viele rote Polos und schwarze Hosen bei Golfturnieren getragen.

