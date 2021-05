Nur kleine Feier: Zverev wieder in Rom gefordert

Die große Siegesfeier nach dem Triumph in Madrid fiel nicht nur wegen der nach wie vor strikten Corona-Regeln in der Tennis-Blase aus.

Bereits am Montagmorgen geht es für Alexander Zverev mit dem Flieger weiter nach Rom, wo das nächste Turnier der Masters-1000-Kategorie auf dem Programm steht. Schon am Mittwoch soll Deutschlands bester Tennisspieler in der italienischen Hauptstadt sein Auftaktmatch bestreiten, Hugo Dellien oder Adrian Mannarino heißt dann der Gegner für den Weltranglisten-Sechsten.

Groß Zeit, seine beeindruckenden Leistungen von Madrid mit seinem Bruder und Manager Mischa sowie seinem Vater Alexander Senior zu feiern, blieb da nicht. "Es ist nicht einfach, jetzt gleich nach Rom zu gehen", sagte Zverev nach seinem Finalsieg gegen Matteo Berrettini aus Italien am Sonntagabend. "Aber ich mag auch das Turnier in Rom und will da wieder mein bestes Tennis zeigen."

Das tat er in Madrid, wie die Siege gegen Rafael Nadal, Dominic Thiem und Berrettini zeigen. "Ich bin einfach froh, dass ich hier den Titel gewonnen habe", sagte Zverev, der damit seinen Triumph aus dem Jahr 2018 wiederholte. In diesem Jahr war es bereits der zweite Turniersieg für den 24-Jährigen, nachdem er zuvor schon in Acapulco in Mexiko gewonnen hatte.

Drei Wochen vor Beginn der French Open in Paris hat sich Zverev damit in den Kreis der Mitfavoriten für den Sandplatz-Klassiker im Stade Roland Garros gespielt. Doch zunächst einmal steht Rom auf dem Programm, wo Zverev 2017 gewinnen konnte.

