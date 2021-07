Barty würdigt Ex-Siegerin Goolagong Cawley

Ashleigh Barty hat nach ihrem Wimbledonsieg die Verdienste von Evonne Goolagong Cawley gewürdigt, die vor 50 Jahren erstmals das berühmte Rasentennis-Turnier in London gewann und 1980 letzte australische Siegerin vor Barty war.

Die jetzige Weltranglisten-Erste hat ebenfalls indigene Wurzeln und erinnerte mit ihrem Outfit an die 69-jährige Goolagong Cawley. Beide hatten zudem auch Kontakt im Turnierverlauf.

"Es ist absolut unglaublich, dass das zum 50. Jahrestag von Evonnes erstem Sieg hier passiert ist", sagte Barty nach dem 6:3, 6:7 (4:7), 6:3-Erfolg im Endspiel gegen die Tschechin Karolina Pliskova am Samstag. "Evonne ist ein ganz besonderer Mensch in meinem Leben", unterstrich die 25-Jährige und lobte die Ex-Tennisspierin als eine Ikone, die jungen Indigenen einen Weg geebnet habe, um an ihre Träume zu glauben und sie zu verfolgen. "Genau das hat sie auch für mich getan", betonte Barty, die aus der Nähe von Brisbane kommt.

Mit Goolagong Cawley besondere Siege zu teilen und einen eigenen Weg zu kreieren, sei unglaublich und aufregend. Barty ergänzte: "Wenn ich nur halb der Mensch sein könnte, der Evonne ist, wäre ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch." Mit ihr in Verbindung zu sein und über eigene Erfahrungen zu reden, zumal sie nur einen Telefonanruf entfernt sei, bezeichnete Barty als "echt, echt cool".

