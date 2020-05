12:51 Uhr

Nadal: Tennis-Saison 2020 so gut wie "verloren"

Der spanische Tennisstar Rafael Nadal hat die Turniersaison wegen der Coronavirus-Pandemie so gut wie abgeschrieben.

"Ich hoffe, dass es noch in diesem Jahr wieder losgeht, aber ich glaube es nicht. 2020 sehe ich praktisch als verloren an", sagte der 33-Jährige in einem Interview der Zeitung "El País".

Das Turnier, auf das er nun blicke, seien die Australian Open, die im Januar stattfinden sollen. Aber auch die Austragung dieses Grand-Slam-Turniers sei alles andere als sicher und bereite ihm Sorgen, meinet Nadal. "Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder starten können, hoffentlich ist es auch so."

Wegen der Covid-19-Krise war Wimbledon bereits gestrichen worden, die French Open wurden vom Frühsommer zunächst auf September/Oktober verschoben. Eine Entscheidung über die im August/September geplanten US Open steht noch aus. (dpa)

Interview in El País

