10:57 Uhr

Nadal gewinnt Tennis-Turnier in Acapulco

Tennis-Star Rafael Nadal hat zum dritten Mal das Herren-Turnier in Acapulco gewonnen und damit den 85.

Titel seiner Karriere geholt.

Der Spanier siegte im Endspiel 6:3, 6:2 gegen den Amerikaner Taylor Fritz und sicherte sich damit wie schon 2005 und 2013 die Trophäe in dem mexikanischen Badeort.

Der 33-Jährige bleibt in der Weltrangliste damit knapp hinter dem führenden Serben Novak Djokovic. Der Australian-Open-Champion hatte am Samstag das Turnier in Dubai gewonnen und blieb damit im Jahr 2020 ungeschlagen. Bei einer Niederlage von Djokovic hätte Nadal an diesem Montag wieder die Führung in der Weltrangliste übernommen. (dpa)

