Nadal sagt für Turnier in Rotterdam ab

Kann wegen Rückenproblemen nicht am Turnier in Rotterdam teilnehmen: Rafael Nadal.

Der spanische Tennisprofi Rafael Nadal hat seine Teilnahme am ATP-Turnier in Rotterdam abgesagt.

Dem Weltranglisten-Zweiten machen nach eigenen Angaben noch immer Rückenprobleme zu schaffen.

Während der Australian Open habe man "eine temporäre Lösung gefunden, die mir erlaubt hat, in der zweiten Woche des Turniers ohne Schmerzen zu spielen", teilte Nadal in den sozialen Netzwerken mit. Doch nach seiner Rückkehr aus Melbourne nach Spanien habe ihm sein Arzt davon abgeraten, an dem Hallen-Turnier vom 1. bis 7. März teilzunehmen.

Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres war Nadal im Viertelfinale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas ausgeschieden. In der Woche zuvor hatte er wegen seiner Rückenprobleme auf einen Start beim ATP-Cup verzichtet. Für das Turnier in Rotterdam hat der Hamburger Alexander Zverev eine Wildcard angenommen.

