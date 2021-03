10:14 Uhr

Nadal verzichtet auf Tennis-Turnier in Dubai

Spielt nicht in Dubai: Rafael Nadal.

Der Weltranglisten-Zweite Rafael Nadal wird auch einen knappen Monat nach seinem Viertelfinal-Aus bei den Australian Open weiter auf eine Turnierteilnahme verzichten.

Er habe eine angebotene Wildcard für das Turnier in Dubai vom 14. bis 20. März abgelehnt, teilte der Spanier mit. "Wir haben ernsthaft darüber nachgedacht zu kommen und zu spielen. Aber ich denke nicht, dass ich schon bereit bin zu spielen", schrieb der 34-Jährige auf Twitter.

Schon für das ATP-Turnier in Rotterdam Anfang März hatte Nadal aufgrund seiner Rückenprobleme abgesagt. Deswegen hatte er bereits vor den Australian Open nicht am ATP Cup teilgenommen. Beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne verlor Nadal dann im Viertelfinale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas.

