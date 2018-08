Nationalspieler Häfner: WM-TV-Blackout wäre "Katastrophe"

Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim Turnier in Cincinnati in die zweite Runde eingezogen.

Mixed Martial Arts

Kampfmaschine Legat: Ein Ex-Fußball-Profi im Kampf-Käfig

Thorsten Legat hat ein bewegtes Leben. Schlimme Erlebnisse in der Kindheit, als Fußball-Profi erfolgreich. Dann fällt er in ein Loch. Jetzt wartet er mit einer verrückten Idee auf. Er will in den Käfig.