vor 19 Min.

Neuauflage der Deutschland Tour hochkarätig besetzt Sonstige Sportarten

Deutsche Radsportfans können sich auf ein hochkarätiges Teilnehmerfeld der in diesem Jahr neu aufgelegten Deutschland Tour freuen.

Wie die Veranstalter mitteilten, werden elf Rennställe aus der Radsport-Beletage WorldTour, darunter die deutschen Top-Teams Bora-hansgrohe und Sunweb, an der viertägigen Rundfahrt teilnehmen.

Die Deutschland Tour startet am 23. August in Koblenz und endet nach 743 Kilometern in Stuttgart am 26. August. Insgesamt nehmen an ihr 22. Mannschaften teil. Die bislang letzte Auflage der Rundfahrt fand im Jahr 2008 statt. (dpa)

Mitteilung der Veranstalter

