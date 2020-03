vor 33 Min.

Nicolas Portal im Alter von 40 Jahren gestorben

Nicolas Portal hatte bereits wegen seiner aktiven Karriere Herzprobleme. Der Franzose ist in seinem Haus in Andorra im Alter von 40 Jahren gestorben.

Chris Froome und der britische Radrennstall trauern um ihren Sportdirektor Nicolas Portal.

Der frühere Radprofi ist am 3. März im Alter von nur 40 Jahren in seinem Haus in Andorra gestorben, teilte der Rennstall mit.

Unter der Leitung von Portal gewann das britische Team insgesamt sechs Mal mit Froome (2013, 2015, 2016, 2017), Geraint Thomas (2018) und Egan Bernal (2019) die Tour de France. Der Franzose hatte bereits während seiner aktiven Karriere einmal mit Herzproblemen pausieren müssen. (dpa)

