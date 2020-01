17:47 Uhr

Niederlande bejubelt ersten EM-Sieg - Kroatien auf Kurs

Deutschlands Gruppengegner Niederlande hat bei der Handball-EM den ersten Sieg gelandet.

Im Duell der Debütanten setzten sich die Niederländer in Trondheim gegen Lettland deutlich mit 32:24 (16:10) durch und erhielten sich nach der klaren Auftaktniederlage gegen die DHB-Auswahl zumindest eine Mini-Chance auf das Weiterkommen. Bester Werfer beim Sieger war Kay Smits mit sieben Toren.

In der Gruppe A feierte Kroatien in Graz beim 31:23 (15:10) gegen Weißrussland den zweiten Erfolg im zweiten Spiel und kann damit fast schon sicher für die Hauptrunde planen. Top-Werfer beim Sieger war Igor Karacic mit sechs Treffern. Ungarn startete in der Gruppe E mit einem knappen 26:25 (14:13) gegen Russland in die Endrunde. (dpa)

Liveticker

Kader der deutschen Handballer

Spielplan der deutschen Handballer

Präsidium des Deutschen Handballbundes

Vorstand des Deutschen Handballbundes

Die deutsche Vorrundengruppe bei der Europameisterschaft

Themen folgen