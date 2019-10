vor 6 Min.

Novak Djokovic gewinnt Finale in Tokio

Novak Djokovic hat das Tennis-Turnier in Tokio gewonnen.

Der serbische Weltranglisten-Erste setzte sich im Finale gegen den Australier John Millman klar mit 6:3, 6:2 und feierte damit den 76. Titel seiner Karriere.

Für Djokovic war es der erste Auftritt seit seiner verletzungsbedingten Aufgabe bei den US Open Anfang September. Im Achtelfinale hatte der 31-Jährige damals in New York gegen den Schweizer Stan Wawrinka wegen Problemen an der Schulter aufgeben müssen. In Tokio gab Djokovic im gesamten Turnier keinen Satz ab. (dpa)

