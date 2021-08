Norweger Ingebrigtsen holt Gold über 1500 Meter

Der Norweger Jakob Ingebrigtsen ist im Olympia-Finale über 1500 Meter zu Gold gerannt.

Der 20-Jährige verwies am Samstag in Tokio in 3:28,32 Minuten den Kenianer Timothy Cheruiyot (3:29,01) und Josh Kerr aus Großbritannien (3:29,05) auf die weiteren Medaillenplätze. Der Leipziger Robert Farken war im Halbfinale ausgeschieden.

