Radprofi Geschke kann auf Quarantäne-Ende am Sonntag hoffen

Radprofi Simon Geschke wird voraussichtlich noch diese Woche aus der Corona-Quarantäne entlassen.

"Wir hoffen, dass er am Sonntag Tokio verlassen kann", sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig der Deutschen Presse-Agentur. Ein PCR-Test am Mittwoch sei negativ gewesen. "Wir gehen davon aus, dass der zweite Test ein ähnliches Bild zeigen wird." Der 35-Jährige ist seit Samstag in einem Quarantäne-Hotel in Tokio, nachdem er einen Tag zuvor kurz vor dem Olympia-Start positiv getestet wurde.

Nach den Regularien wäre für Geschke erst sechs Tage nach dem Einzug in die Quarantäne, nämlich an diesem Freitag, der erste PCR-Test und 24 Stunden später ein weiterer vorgeschrieben gewesen.

