Schwimmer Wellbrock: "Fühle mich wohl mit Favoritenrolle"

Freistilschwimmer Florian Wellbrock lässt sich von seinem Status als Goldkandidat Nummer 1 bei den Olympischen Spielen nach eigenen Angaben nicht aus der Ruhe bringen.

"Ich weiß, dass ich auf den 1500 Metern und auch auf den zehn Kilometern als Favorit ins Rennen gehe", sagte der 23-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Ich fühle mich wohl mit der Favoritenrolle und es ist natürlich mein Ziel, möglichst weit vorne anzukommen."

Langstreckenspezialist Wellbrock ist Weltmeister über 1500 Meter im Becken und zehn Kilometer im Freiwasser. Über diese Distanzen und über 800 Meter startet der gebürtige Bremer, der in Magdeburg trainiert, bei Olympia in Tokio. "Ich will zufrieden aus den Rennen rausgehen und wissen, dass alles geklappt hat und alles so war, wie ich mir das vorgestellt habe", sagte Wellbrock. "Ich möchte Topleistungen zeigen und mit der einen oder anderen Medaille nach Hause kommen."

