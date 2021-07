Slalomkanuten Herzog und Aigner paddeln ins Halbfinale

Die Slalomkanuten Andrea Herzog und Hannes Aigner sind ins olympische Halbfinale gepaddelt.

Die 21 Jahre alte Canadier-Weltmeisterin aus Leipzig, die in ihrer Disziplin eine Olympia-Premiere in Tokio feiert, machte das Weiterkommen mit zwei soliden Vorläufen perfekt.

Im Kasai Canoe Slalom Centre leistete sie sich im ersten Lauf eine Stangenberührung und blieb dann im zweiten Durchgang fehlerfrei. Für Herzog reichte das zur zweitbesten Zeit hinter der mitfavorisierten Britin Mallory Franklin.

Die vierfache Weltmeisterin Jessica Fox aus Australien leistete sich in beiden Läufen jeweils zwei Berührungen und kam dank ihrer schnellen Zeit als Fünfte weiter. Die Finals der Frauen finden am Donnerstag statt.

Aigner, bereits in London 2012 Olympia-Dritter war, kam im Einer-Kajak souverän weiter. Nach einem Fehler im ersten Durchgang legt er im zweiten Vorlauf eine fehlerfreie Fuhre hin und fuhr sogar Bestzeit. Der 32-jährige Augsburger, der 2018 Weltmeister wurde, geht als Mitfavorit ins Finale am Freitag in Tokio.

