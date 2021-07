Tennis-Topstar Djokovic souverän im Viertelfinale von Tokio

Topstar Novak Djokovic hat beim olympischen Tennis-Turnier wie der Hamburger Alexander Zverev das Viertelfinale erreicht.

Der serbische Weltranglisten-Erste gewann in Tokio gegen Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien souverän 6:3, 6:1.

Im Kampf um den Halbfinal-Einzug bekommt es der 34-Jährige am Donnerstag mit dem Japaner Kei Nishikori zu tun. Djokovic hat in diesem Jahr die Chance, als erster Profi bei den Herren den Golden Slam zu gewinnen. Dafür fehlen ihm noch Olympia-Gold und der Titel bei den US Open. Bei den drei anderen Grand-Slam-Turnieren hat der Serbe 2021 bereits triumphiert. Im Halbfinale der Olympischen Spiele könnten Zverev und Djokovic aufeinandertreffen.

Nach diversen unerwarteten Ergebnissen im Damen-Einzel gab es unterdessen auch bei den Herren mit dem Aus für den griechischen French-Open-Finalisten Stefanos Tsitsipas die erste größere Überraschung. Die Nummer drei der Setzliste verlor 6:2, 6:7 (4:7), 2:6 gegen Ugo Humbert aus Frankreich.

