Deutsches Dressur-Team gewinnt Qualifikation

Das deutsche Dressur-Team hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Qualifikation gewonnen.

Das Trio startet als klarer Favorit in den Wettbewerb am Dienstag (10.00 Uhr). Auf Platz zwei folgte nach Abschluss des Grand Prix am Sonntag Großbritannien und Dänemark.

Isabell Werth aus Rheinberg mit Bella Rose, Dorothee Schneider aus Framersheim mit Showtime und Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit Dalera erreichten zudem das Einzel-Finale in der Kür am Mittwoch (10.30 Uhr).

