Ovtcharov gewinnt erneut "Düsseldorf Masters"

Siegte erneut in Düsseldorf: Dimitrij Ovtcharov.

Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov hat zum dritten Mal in diesem Sommer das "Düsseldorf Masters" für Tischtennis-Profis gewonnen.

Der 31-Jährige vom Champions-League-Sieger Fakel Orenburg besiegte im Endspiel seinen deutschen Nationalmannschafts-Kollegen Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) in 4:2 Sätzen. "Ich bin froh, dass ich nach einer etwas längeren Masters-Pause stark zurückgekommen bin. Das Finale war ein gutes Spiel", sagte Ovtcharov. "Ich bin wirklich happy, gegen Patrick gewonnen zu haben, er ist ein wirklich starker Gegner."

Das " Düsseldorf Masters" findet seit Anfang Juni an zwei oder drei Tagen pro Woche ohne Zuschauer statt. Teilnehmen können die deutschen Top- und Junioren-Nationalspieler sowie ausländische Profis, die in der Tischtennis-Bundesliga spielen. Bundestrainer Jörg Roßkopf will seinen Spielern mit diesem Turnier Wettkampf-Praxis verschaffen, da internationale Wettbewerbe während der Corona-Pandemie nicht ausgetragen werden.

Am kommenden Wochenende wird das "Masters" zum zehnten Mal ausgetragen, danach folgt ein Finalturnier der besten acht Spieler einer Gesamtwertung vom 21. bis 23. August.

